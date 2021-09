Benjamín Vicuña mostró cómo quedó el tatuaje que se hizo en honor a Blanca

A nueve años del fallecimiento de su hija Blanca, Benjamín Vicuña compartió en Instagram el tatuaje terminado que se realizó en su honor. El diseño tiene una rosa en el centro, a una brújula y las Cordillera de los Andes que representaría el país natal de la pequeña y su padre.

“Capo, Matu. Gracias loco por tu arte”, escribió en la historia en la que compartió el trabajo de Matu Bustaman, el tatuador a cargo del trabajo.

El tatuaje de Vicuña en honor a Blanca tiene una rosa en el centro, a una brújula y las Cordillera de los Andes.

El artista, ya había adelantado algo del diseño que ideó en conjunto con Benjamín Vicuña. “Estuvimos trabajando sobre un diseño que representa un momento en su vida muy significativo e importante que tiene que ver con los afectos”, dijo.

Mientras recuerda a su hija con un tatuaje en su honor, afronta con dolor la separación de la China Suárez y la distancia con los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, que se instalaron en Madrid junto a su madre. El actor, planea viajar en el futuro a España para compartir unos días en familia y compartir con sus hijos el recuerdo imborrable de su hermana Blanca.

Benjamín Vicuña, sobre Blanca: "Entendí que tenía el derecho y la obligación de seguir viviendo"

El 15 de mayo Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y su familia se reunió a celebrarla. No hay día en que Benjamín o Carolina "Pampita" Ardohain no la tengan presente aunque no sea un tema del que suelan hablar.

A casi 9 años de su partida, el actor chileno abrió su corazón con ¡HOLA! y habló de su pequeña. "Creo que pasé por diferentes etapas y finalmente, entendí que debía y tenía el derecho de seguir viviendo. Pude transitar ese camino tan doloroso, aceptarlo y convivo hoy con eso", confesó.

Al hablar de la partida, reconoció que tanto Pampita como él transitaron el proceso de una forma en la que no todos pueden o quieren hacerlo. "Yo puedo entender y comprender a cada persona que desea vivir su duelo como le parezca e incluso a la persona que desea no seguir viviendo, también lo entiendo y respeto", dijo.

"Hoy cuando pienso en mi hija, incluso hasta sonrío. Esto es muy bonito porque tiene una dimensión profunda, gigantesca y luminosa. Me siento cuidado, que mi vida por momentos también tiene un sentido y que tengo una obligación y un derecho de seguir siendo para mis hijos un padre atento y feliz", cerró Benjamín.