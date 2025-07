Así es Teresa, la hija de 17 años de Franco Torchia

A sus 17 años, Teresa Torchia eligió crecer en un entorno discreto, alejada de las cámaras y la exposición pública. Sin embargo, su figura ocupó siempre un lugar esencial en la vida de Franco Torchia, quien contó cómo el vínculo con la joven redefinió aspectos clave de su recorrido personal y profesional.

Teresa, la hija de 17 años de Franco Torchia que marcó su vida para siempre

Teresa Torchia tiene 17 años y, aunque mantiene un perfil bajo alejada de las cámaras, su presencia fue clave en la vida de su padre, Franco Torchia. A lo largo de los años, el periodista compartió públicamente cómo la llegada de su hija marcó un antes y un después en su historia, y cómo su vínculo lo llevó a tomar decisiones trascendentales.

Franco y Teresa Torchia

En distintas entrevistas, el presentador contó que nunca convivió con la madre de su hija, y que desde que era un bebé estuvo bajo su cuidado. “Cuando estaba conmigo, estaba conmigo sola. Eso nos enseñó un montón. Desarrollamos una relación muy íntima, muy uno a uno”, comentó. Según él, esta dinámica fue determinante en el vínculo que construyeron, basado en la confianza y cercanía.

En la misma línea, Franco Torchia reveló que la joven lo impulsó a vivir con la mayor transparencia posible su vida. “Mi armario lo terminó de abrir Teresa”, dijo en referencia a su decisión de asumir públicamente su orientación sexual. En este sentido, contó que su propia hija lo impulsó a no ocultarse más, y que frente a ella no podía vivir una “vida de mentiras”. “Cuando yo la vi nacer, me vi a mí mismo incapacitado de seguir viviendo en la mentira”, confesó.

Franco y Teresa Torchia

Por su parte, Teresa Torchia eligió vivir alejada de los medios, a pesar de que el periodista suele compartir algunas imágenes de ella en fechas especiales, ya sea cumpleaños o Día del Padre, aunque no suele aparecer de forma regular. Su elección contrasta con la de su papá, quien siempre se destacó como una figura visible en televisión y radio.

Cabe destacar que en 2022, Franco Torchia presentó por primera vez a la menor durante el programa Todas las Tardes (El Nueve), en el día de su cumpleaños. Allí se mostró no solo orgulloso, sino que también habló del amor que los une en todos los aspectos de su vida. "Es el amor de mi vida”, dijo frente a las cámaras, conmoviendo a los espectadores.

Franco y Teresa Torchia

En distintas entrevistas, el presentador reveló que él y la madre de Teresa fueron pareja durante el embarazo, aunque la relación finalizó antes de que ella naciera. A pesar de que no convivieron nunca, él siempre acompañó a la mujer durante la gestación y asumió con emoción la llegada y posterior crianza de su hija con pura convicción. A su vez, contó que ese primer año de la niña tuvo la posibilidad de no trabajar para poder dedicar su tiempo por completo a ella.

Actualmente, Franco Torchia está casado con Tomás, a quien conoció en 2013. En varias oportunidades contó que su esposo y su hija tienen una relación muy cercana y afectuosa. “Se buscan, se necesitan, se quieren, se tienen en cuenta constantemente, se extrañan”, comentó.

Franco y Teresa Torchia

Teresa, la hija de Franco Torchia, es parte de una historia compartida que se construyó con tiempo, cercanía y respeto. Su presencia, a pesar de su bajo perfil, acompañó momentos personales que marcaron para siempre el recorrido del periodista, tanto dentro como fuera de los medios de comunicación.

