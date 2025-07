Todo lo que se sabe hasta ahora de la muerte de Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Este martes 29 de julio se dio a conocer la triste e impactante noticia del fallecimiento de Mila Yankelevich, hija de Tomas Yankelevich y Sofía Reca, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La niña de 7 años murió como consecuencia de un accidente entre una barcaza y un velero, en el marco de un paseo marítimo que realizó como parte de una actividad de la colonia de vacaciones del club Miami Youth Sailing Foundation.

Si bien hay un gran hermetismo debido a la investigación en curso que se inició en Estados Unidos, se conocieron detalles del incidente en el que falleció una segunda menor y otras dos se encuentran en estado crítico.

Qué pasó en el accidente en el que murió Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Desde el 2017, Tomas Yankelevich y Sofía Reca viven en Miami junto a sus dos hijos, Inti y Mila, donde conformaron su círculo íntimo y desarrollan sus actividades laborales en el mundo de la actuación y producción. En estas vacaciones de verano de Estados Unidos, la niña asistió a una colonia de vacaciones de campamento del club Miami Youth Sailing Foundation en el que se desarrollan, puntualmente, actividades marítimas y el accidente ocurrió en una de las prácticas que se realizó el 28 de julio, con el grupo de niños de entre 7 y 15 años, en el que ejecutaban los aprendizajes que adquirieron en las últimas tres semanas.

Este grupo de cinco niños estaba a bordo de un velero en el Watson Island, a cargo de una joven instructora de 19 años. Cuando la embarcación transitaba por la bahía Vizcaína, localizada entre Miami y Miami Beach, cera de las 11:15 de la mañana, horario de Estados Unidos, fue embestida por una barcaza de basura gran porte. Las imágenes del momento del accidente muestra como la embarcación de mayor tamaño impacta sobre la más pequeña.

Al momento del impacto, Mila y una segunda niña de 13 años, también argentina, fallecieron por las heridas sufridas. Otros dos menores, de 8 y 11 años, se encuentran hospitalizadas en un estado crítico en el Jackson Memorial Hospital, y la instructora y otra menor se encuentran fuera de peligro.

La noticia del accidente se dio a conocer al momento de lo ocurrido; sin embargo, en ese entonces no se dieron a conocer los nombres de las víctimas. No fue hasta el martes, que se difundió que una de las fallecidas es Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Mientras que la identidad del resto de los involucrados no se dará a conocer, al tratarse de menores de edad.

Ahora, se encuentra en instancias iniciales la investigación del trágico hecho. Ante la repercusión del caso, el comandante Frank Florio, de la Guardia Costera de Miami, brindó una conferencia de prensa en el que brindó detalles del labor en curso. "Hemos lanzado una investigación exhaustiva para determinar qué ha pasado y cuáles fueron los factores que incidieron, para así poder prevenir tragedias como estas en el futuro”, indicó. Además, destacó que uno de los lineamientos es esclarecer quién tenía prioridad de paso, debido a que el velero era impulsado por viento y la barcaza por motor, lo que da paso a interrogantes legales claves.

Las Reglas de Navegación de la Guardia Costera son de gran importancia en el proceso penal que se dio inicio, ya que los veleros suelen tener prioridad sobre las embarcaciones a motor en el agua, pero también hay excepciones que se compaginaran con los resultados de la investigación.

Respecto a las primeras informaciones que, Florio indicó que "el capitán fue interrogado, es parte de la investigación" y se le realizó el test de alcoholemia y de tóxicos, por lo que se esperan los resultados. Además, señaló sobre las tripulantes del velero: "Creemos que todas las chicas estaban utilizando salvavidas, pero la investigación tiene que confirmarlo“.

En este sentido, se deben esperar los informes a partir de las pericias. Respecto a la situación que atraviesa la familia Yankelevich, se difundió que Cris Morena viajó desde la Argentina hacia Miami el martes, mientras que Gustavo Yankelevich se encontraba en Londres y también emprendió viaje para estar junto a su hijo. La familia se encuentra unida en esta dolorosa despedida hacia Mila.