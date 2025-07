"La extraño a la tía", Tomás Yankelevich reveló la conexión de su hija, Mila, con Romina Yan

La muerte de Mila, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, golpeó a la familia de manera inesperada, y generó una gran conmoción en la sociedad argentina. La niña estaba disfrutando de un viaje en velero, cuando ocurrió un trágico accidente. Los fanáticos de la familia no dudaron en recordarla en redes sociales, con sus participaciones en diferentes actividades que realizaba públicamente la productora infantil. Entre tanto material de archivo, se viralizó uno en el que Tomás Yankelevich, padre de Mila, contaba cómo era la relación de ella con Romina Yan, a pesar de no haberse llegado a conocer.

Mila Yankelevich, Cris Morena, Tomás Yankelevich

La relación de Mila Yankelevich y Romina Yan: "La extraño a la tía"

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan falleció a sus 36 años, tras haberse vuelto una de las caras más icónicas de la infancia de muchos usuarios. La familia de Cris Morena expresan en todo momento lo mucho que la recuerdan y adoran, a lo largo del paso del tiempo desde el último adiós. El 29 de julio del 2025, una tragedia volvió a golpearlos, esta vez con la muerte de Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, de 7 años.

Mila Yankelevich, Cris Morena, Tomás Yankelevich, Romina Yan y Gustavo Yankelevich

Si bien tía y sobrina no llegaron a conocerse, conectaron a través de las canciones de Chiquititas, Casi Ángeles y todas las historias que cuenta la familia en televisión. En medio de la tristeza por el fallecimiento de la niña, muchos usuarios de redes sociales no tardaron en conectarlo con la muerte de Romina Yan, y comenzaron a compartir recuerdos de ambas. Entre tantos videos, se hizo viral una entrevista en OLGA que le habían hecho a Tomás en el marco del Cris Morena Day en 2024, donde él contó que le había hablado a su hija de su tía.

El productor admitió que siempre recuerda a su hermana con cariño, e incluso tiene una foto de ella en la habitación. Sin embargo, al momento de contar la relación que tenían Mila con Romina, sorprendió a todos al revelar: “Obviamente, yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos. Mi hija no vio ‘Chiquititas’, además vivimos en Estados Unidos. Pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’. Y hablamos de eso mucho, mucho”.

Los usuarios destacaron este momento, y no tardaron en dar sus opiniones y condolencias a toda la familia Yankelevich. Cris Morena y Gustavo Yankelevich viajaron a los Estados Unidos para estar junto a su hijo Tomás, y a su nieto Inti. Por el momento, ninguno de los cercanos se pronunció en las redes sociales. Sin embargo, recibieron el cariño de todos los famosos y celebridades, quienes utilizaron su llegada masiva para enviarle fuerzas a todos los integrantes de una familia muy importante para la televisión argentina.

