Una amiga de Pampita reveló cómo atraviesa su separación de Martín Pepa: "Todo va a doler"

Pampita se encuentra de viaje en Ibiza tras confirmar su separación de Martín Pepa, con quien mantenía una relación a distancia. La noticia generó todo tipo de versiones. Primero, trascendió que la modelo descubrió el supuesto affaire entre su entonces novio y una compañera de trabajo, y decidió separarse. Luego, se dijo que él tomó la decisión y ella le imploraba que no la dejara.

Lo cierto es que la conductora guardó silencio sobre los motivos y, a través de sus redes sociales, se dedicó a mostrarse feliz y en familia durante sus vacaciones de invierno.

Cómo está Pampita tras su separación de Martín Pepa

Tras ocho meses juntos, Pampita y Martín Pepa le pusieron punto final a su noviazgo a distancia. Él vive en Estados Unidos por su trabajo, pero eso no significó un problema para llevar adelante su relación con la top model ya que ella viajaba seguido para que reencuentren. De hecho, viajaban juntos y se los veía superenamorados en las redes sociales.

Sin embargo, la propia Pampita blanqueó su ruptura amorosa en medio de fuertes rumores aunque el por qué decidió guardárselo para ella. A partir de ese momento, se mostró de vacaciones en la Patagonia junto a sus hijos, Anita García Moritán, Beltrán y Benicio Vicuña, disfrutando de unos días en familia. Ahora, se encuentra en Ibiza acompañada de su hermano, Guillermo Ardohain, y su maquilladora, Estefanía Novillo.

Pampita

Si bien se la ve sonriente en España y, al parecer, ya superó la separación con el polista, muchos se preguntan cómo se siente verdaderamente puertas adentro. Por esta razón, el periodista Juan Etchegoyen de "Mitre Live" le preguntó a una de sus íntimas amigas por cómo transita este momento.

“Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien”, expresó Puli Demaría sobre el presente de la modelo. Luego, al ser consultada por cómo le afecta las desilusiones amorosas y esta separación en particular ya que se la veía muy enamorada del empresario, la DJ contó que Pampita "ha vivido dolores mucho más profundos y serios" y haciendo referencia a temas personales que le tocó vivir a su amiga aseguró que "fueron momentos dolorosos en serio”.

Pampita y Martín Pepa

Con el correr de la entrevista, Puli Demaría también expresó que las rupturas amorosas fueron lecciones de vida para Pampita y, en este sentido, aseguró que "a medida que va pasando el tiempo lo va llevando mejor". Asimismo, manifestó que las relaciones amorosas "a veces no duran y si es así, duró lo que tuvo que ser y después ya no”.

Sobre quiénes son las personas que sostienen a Pampita en momentos como estos, Puli Demaría respondió: “Ella tiene un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo. Ella está más resiliente y la vida proveerá, es mi opinión".

Pampita

Acto seguido, la empresaria relató que ella se encontraba de viaje cuando salió la noticia y que no sabía nada porque no habla seguido con la presentadora. "Sé que está bien y eso me deja tranquila”, agregó sobre el corazón de su amiga. En esa misma línea, opinó sobre la sorpresiva separación: “Todo va a doler y todo tiene un proceso, tampoco es que fueron 25 años de pareja".

Por último, aclaró: "Estamos todos más grandes y los pormenores son propios de cada pareja. Los de afuera estamos de palo”. De esta manera, Puli Demaría, una amiga de Pampita, reveló cómo atraviesa su separación de Martín Pepa tras ocho meses de amor, dejando en claro que "está bárbara" y "más resiliente".