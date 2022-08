Hace algunas horas, Marianela Mirra sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en donde se la ve totalmente diferente y a 15 años de haber ganado Gran Hermano

Lejos de lucir el pelo castaño y largo, la tucumana renovó su imagen y ahora luce su cabello corto, rubio junto a un flequillo.

Así está hoy Marianela Mirra, a 15 años de haber ganado Gran Hermano

Desde 2014, Marianela vive en Tucumán y optó por no aparece en los medios para bajar su perfil a más de una década de haberse hecho famosa a nivel nacional. Allegados a ella, aseguran que se encuentra trabajando en un Banco y que su vida pasa cien por cien en el Jardín de la República.

Pese a su distanciamiento de la televisión y los realities, Marianela Mirra actualmente está activa en redes sociales. De hecho, la mediática cuenta con más de 45.000 seguidores en Instagram.

El año pasado, Marianela Mirra compartió una publicación que dejó boquiabiertos a sus seguidores. La ganadora de Gran Hermano 2007 se hizo un cambio de look completamente radical, se cortó el pelo bien corto y lo tiñó de rubio. “Siempre fui excesiva, volvió el corto”, expresó en sus redes.

Marianela Mirra: de la nominación espontánea al supuesto romance con Jorge Rial

Marianela Mirra fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2007. Su estrategia de juego fue muy criticada por muchos, pero la llevó a convertirse en la ganadora del reality de convivencia donde utilizó la famosa nominación espontánea en contra de uno de sus aliados dentro de la casa.

Hace más de 15 años, Marianela Mirra entró al confesionario de Gran Hermano donde pidió utilizar la nominación espontánea para mandar directo a la placa a Diego Leonardi, con quien tenía mejor relación dentro de la casa más famosa del país. Pero estando cerca de la final, lo veía como un rival fuerte, por lo q decidió mandarlo a placa. Luego de esa estrategia, Diego Leonardi fue eliminado de Gran Hermano con el 43% de los votos del público.

Al año siguiente, en el 2008, Marianela Mirra fue participante del "Bailando Por Un Sueño". La ganadora de Gran Hermano fue eliminada en la décima ronda tras perder en el voto telefónico del público contra Marcelo De Bellis, quien la superó con el 50,8%..

Más tarde, Marianela Mirra volvió a ser noticia al verse involucrada en un triángulo amoroso con Jorge Rial. El periodista estaba en pareja con La Niña Loly y se comunicó con Marianela para convocarla a ser parte del panel de "Intrusos" e intercambiaron mensajes subidos de tono.

El rumor llegó a oídos de La Niña Loly quien al ver las capturas de pantalla decidió terminar su relación con Jorge Rial. El conductor hizo mea culpa y le pidió perdón públicamente a su pareja por haber "caído en el juego" de Marianela Mirra. La pareja volvió a intentarlo luego de la infinidad de intentos de parte del periodista para conseguir el perdón de su novia, pero terminaron definitivamente tiempo después, ya que nada volvió a ser igual entre ellos.

Jorge Rial explotó contra Marianela Mirra y expresó: "No me voy a dejar pasar por arriba por esta zorra tucumana y sus secuaces. Empecé en Twitter a disparar y voy a seguir disparando. Me harté de un montón de cosas, de la mentira, de la extorsión, de las buenitas, de las putas, de las zorras, de las extorsionadoras, de los delincuentes, de los socios"

Por su parte, Marianela Mirra manifestó: "A vos y a mucha gente perdoné, fue la única forma de avanzar. Jamás hice mal, por eso en mi vida a pesar de lo adverso reina la paz siempre #StopBullying". De esa forma intentó parar el ataque que recibía por parte de los internautas y algunos periodistas, como es el caso de Jorge Rial.

Hace poco, Luis Ventura aseguró que Jorge Rial elegía quiénes eran los participantes de Gran Hermano que pasaban a la final y dio a entender que lo hacía porque quería un beneficio propio de eso, haciendo referencia al acercamiento que tuvo más tarde Rial con Marianela Mirra.

La Ganadora de Gran Hermano no se quedó callada y manifestó en las redes: "No me van a hacer saltar como siempre. Mala estrategia Ventu. Beso en la cola a los dos, ya se van a volver a juntar, si son tal para cual. Alta obsesión". De hecho, ayer se cumplió su predicción y Jorge Rial se reencontró con Luis Ventura y hasta compartieron una foto juntos.