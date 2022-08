Ángel de Brito dejó LAM y se fue con una de las "angelitas": conocé el motivo de su ausencia

Ángel de Brito dejó LAM por una semanas y se dispuso a viajar con una de sus compañeras, Andrea Taboada.

Los periodistas son íntimos amigos y eligieron Europa como su destino para estas vacaciones. Los "angelitos" mostraron imágenes de este mega viaje en sus redes sociales cuyo primer destino fue Milán, en Italia.

Ángel de Brito compartió postales de este divertido eurotrip en el que disfrutaron de las antiguas paisajes de Milano, donde se sorprendieron por las imponentes catedrales y sus callecitas de empedrado.

Ángel de Brito en Milán.

El conductor de LAM generó gran sorpresa por su ausencia al programa de América, que el jueves fue conducido por Yanina Latorre, quien también fue la encargada de cerrar la semana en LAM.

Andrea Taboada.

Sin Ángel de Brito: el debut de Yanina Latorre como conductora

A pesar de que reemplazó a Ángel de Brito en reiteradas ocasiones, Yanina Latorre resaltó la importancia para ella de conducir en América, una emisora con la que no mantenía buenos vínculos.

Tal como revelan en Exitoina, la panelista ya había formado parte de la emisora antes pero un problema con Maru Botana le trajo discusiones con las autoridades. "La cocinerita llego al canal y exigió ser la única cocinera", fue la frase que hizo explotar todo en 2017, cuando la repostera tenía un programa allí.

Lo cierto es que, tras este tuit, Liliana Parodi (ex gerenta del canal) se comunicó con ella para pedirle que baje ese mensaje en el que, además, aseguraba que Maru Botana habría hecho sacar a Jimena Monteverde para no tener otra "competencia".

Ese día me llamó la segunda de Parodi (Liliana, la jefa de programación del canal), y me pidió que saque el tuit y le dije que no lo iba a sacar", contó Yanina. "Pasaron dos días, me llamó el dueño de la productora de Polino, y me dijo que Liliana estaba súper, súper, súper enojada conmigo, que quería saque el tuit y que me retracte y que si no que no vaya más. No es que me echaron y no es que renuncié", agregó.