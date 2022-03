Así fue el regreso de Vero Lozano a su programa: “Me pusieron huesito de gente muerta” 

Instagram

Vero Lozano reapareció en su programa “Cortá por Lozano” desde su casa, con un mono color cereza, pero con las botas ortopédicas puestas, ya que aún le quedan 8 semanas por delante de recuperación.

Tras su salida al aire, Vero Lozano contó en detalle cómo vivió el accidente. También remarcó el apoyo fundamental de su esposo “Corcho” Rodríguez, de sus hijos y amigos. La presentadora vio esta experiencia como una oportunidad para resignificar la vida y prestarle más atención a los detalles importantes para dejar de lado situaciones banales.

Vero contó que su la operación duró un total de 5 horas, el pie izquierdo llevó tres horas y el derecho dos. “Me hicieron de cada lado una incisión. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerte. (Huesos donantes) y plaquitas. Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es recomplicado lo que me pasó”, comentó la actriz.

"Ese día tenía mucho nervio, mucho miedo. Estaba muy sensible y hasta lloré. Pensé en todo lo que me pasaba", comentó la famosa, mientras todos escuchan con atención su narrativa.

Para mayor comodidad en casa, en los momentos que puede, Verónica se quita las botas ortopédicas, se cubre los pies con unas medias blancas que tiene, manteniendo la precaución de dejar respirar las heridas para su curación.

Rodeada digitalmente por todo el equipo de “Cortá por Lozano”, Verónica relató una experiencia particular que tuvo con el médico pakistaní que llevó a cabo la difícil y delicada operación de reconstrucción de tobillos. En una mención a Costi, una de las panelistas del programa, Vero reveló que la primera noche luego de la operación, un señor mayor se le apareció en sus sueños y le pidió que le dijera el médico que su abuelo estaba muy orgullos de él.

Al otro día la presentadora habló con el doctor sobre este sueño y el profesional, acongojado por lo sucedido, le explicó que él tuvo solo a su abuelo materno a quién vio solo un par de veces en su vida, pero que fue él, quien lo inspiró para ser un médico cirujano.

Vero Lozano se reencontró son familiares que ya no están en este plano

En medio del relato sobre la aparición del abuelo de su doctor, en los sueños, la presentadora contó, que mientras estaba en la fase de adormecimiento, entre consciente y dormida, se encontró con amigos y familiares que ya no están con ella, entre ellos, su mamá.

Todos en el estudio se mostraron muy intrigados por cómo recuerda ese momento del accidente, a lo Vero Lozano acotó que el solo hecho de saber que aún podía ver las flores y ver, mientras la llevaban al hospital, el cielo, significó un renacer sobre el aquí ahora.