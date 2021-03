Así luce hoy Nina, la hija de ocho años de Diego Torres y Débora Bello

Diego Torres y Débora Bello están celebrando el cumpleaños de su hija, Nina. En sus redes sociales, el cantante y la modelo la homenajearon, además de mostrar cómo luce la jovencita de ocho años.

"Hoy celebramos tu cumpleaños, llegaste a los 8 años!! Somos felices con @bellodeb de verte crecer, acompañarte en tu vida y saber que sos feliz! Siempre estaremos para vos! Te ama, papá", escribió el músico junto a varias fotos familiares.

Por su parte, Débora expresó: "My little sunshine FELIZ Cumpleaños.Que siempre sigas sonriendo con el corazón ♥️. Mi niña valiente verte crecer motivada y feliz es todo lo que importa ! TE AMAMOS to the moon and back y mucho mucho mas allá! Mamá y Papá".

Las fotos de Nina dejan en evidencia el parecido entre ella y su papá, Diego Torres. Comparten el mismo tipo de cara e incluso los mismo ojos. Tienen la misma nariz e incluso la misma boca.

Esta semana fue muy importante para el cantante, el martes cumplió 50 años y además lanzó su sencillo “Este Corazón”, que cuenta con la colaboración de Fonseca. Diego decidió cambiar de vida rotundamente. Junto a su mujer, Débora Bello, y a su pequeña hija, Nina, se instalaron en Miami. Allí, Bello sigue su carrera como modelo y Diego como cantante. Eso sí: ambos eligieron mantener un perfil muy bajo.