Mi primer beso fue una de las películas más exitosas de los 90 que contaba una particular historia con un final infeliz.



La película trata de la vida de Vada (Anna Chlumsky), una niña de 11 años cuya mamá falleció y quedó a cargo de su papá, dueño de una funeraria.

En ese verano en el que todo sucede, Vada conoce a Tommy ( Macaulay Culkin) con quien mantiene una linda amistad e historia de amor. A la vez, Vada luchará contra sus celos por la relación de su papá con la maquilladora de la funeraria.

Mi primer beso





Lo inesperado de Mi primer beso es que el final es triste cuando Tommy muere por la picadura de las abejas, de las que era alérgico.

Mi primer beso.

Qué es de la vida de Vada, a 30 años del estreno de "Mi primer beso"

Al momento de interpretar a Vada en Mi primer beso, Anna Chlumsky tenía apenas 11 años. Debido al éxito del filme, en 1994 volvió a interpretar a Vada en “Mi primer beso 2″, aunque no tuvo el éxito que pretendían.

Luego, participó de Gold Diggers: The Secret of the Bear Mountain’, junto con Christina Ricci y en 1997 fue parte de ‘El deseo de un niño’.

Anna Chlumsky

Mientras tanto, tuvo papeles cortos en ‘Law and Order’ y ‘Cupido’ y en 2012 fue protagonista de ‘Veep’, al interpretar a Amy Brookheimer, la asesora principal de la vicepresidenta Selina Mayer (Julia Louis-Dreyfus).

Anna Chlumsky en Inventando a Anna.

Uno de sus últimos trabajos de Vada fue en la exitosa serie de Netflix, “Inventando a Anna” en 2022, año en el que también se graduó en la Universidad de Chicago.

AL.M