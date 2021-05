Después de las especulaciones sobre la visita de Mariano Martínez a Silvina Escudero en el programa donde trabaja, el actor salió a negar cualquier tipo de romance con la bailarina.

Mariano se hizo eco de las especulaciones y salió a aclarar todo lo sucedido con la bailarina "No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. O sea, no la conozco más que cuando fui a hacer la entrevista y re cordial todo".

Luego agregó: "No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No, ya había dicho que no. Así que por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

Silvina Escudero negó todo: "Nunca tomé ni un café con Mariano Martínez"

Silvina Escudero y Mariano Martínez están en boca de todo el mundo tras ser los protagonista de un posible romance. Esa información tomó fuerza después que dijeran que él visitó a ella en el programa "Los Mammones".

Y hoy, Silvina Escudero no fue menos y en una entrevista con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina" dijo: "Nunca tomé ni un café con Mariano Martínez. La verdad estoy muy bien sola no me imagino enamorada".

Luego, la bailarina agregó: "Soy una agradecida a la vida. No me falta nada, no busco lo que me falta para ser feliz, día a día agradezco. La felicidad es una decisión".

Por último, Escudero contó una divertida anécdota de cuando salió con un chico en plena cuarentena: "Salí con un chico en pandemia pero le pedí que se haga el análisis de anticuerpos y antes que pasara nada lo bañé en alcohol".