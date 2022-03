Así será el clima astrologico para este 10 de Marzo del 2022

Leo: estas en la búsqueda. Hay una pulsión de algo nuevo aunque no definas muy bien qué. Estar atento de las señales, en todas partes puedeestar la respuesta. Sagitario: decir no es también darte la posibilidad de decidir y elegir, y no sentirte obligada a aceptar simplemente poque te pesa el juicio del otro. El sol en cuadratura pesa sobre los mandatos. Aries: sueños y ambiciones que crecen.

Hoy es Mono Solar Azul en el Calendario Maya

Por cada pensamiento negativo que tengas, remplázalo por tres pensamientos positivos.

Utiliza la Ley Metafísica del tres x tres. Por cada pensamiento negativo que tengas, re- prográmate con tres pensamientos positivos. De esta manera siempre llevarás la delantera. Cuando surja una imagen basada en el temor, reemplázala por tres de la misma situación en positivo, tal y como te gustaría vivirla. Por cada queja, repite tres afirmaciones positivas. Llegará un momento donde preferirás pensar en positivo, desde un principio, a tener que rehacer la tarea tres veces en el pizarrón.

AFIRMACION DEL DIA

Reafirmo cada día mi realidad en positivo, manifiesto la belleza a mi alrededor.

www.brujitomaya.com

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal #astrologia #predicciones #horoscopo #luz #magia