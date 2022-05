Así será el clima astrologico para este 12 de Mayo del 2022

Géminis: aires nuevos, vientos nuevos. Movimiento. No le tengas miedo a los cambios, es señal de crecimiento, que no estas parado en el mismo lugar de hace diez años, algo cambió, algo se movió, y vos misma sos diferente. Libra: empatía. Logras llegar al sentimiento del otro. Algo del orden de la comunión de almas que no pasa a un nivel racional, si no más bien espiritual. Acuario: te salis de la dieta por unos días y el cuerpo te lo expresa. Lo importante no es darse algunos gustos, si no después recuperar la disciplina y continuar con los cuidados en la alimentación.

Hoy es Caminante del Cielo Rítmico Rojo en el Calendario Maya

Cuando creamos nos sumergimos en un caos, no sabemos hacía donde vamos, nos movemos por instinto. Pero de ese caos emerge la Luz. Cuando estamos en pleno proceso creativo, muchas veces sentimos angustia. Miedo a lo desconocido, ansiedad por lo que está por venir pero aún no sabemos qué es. Esta es una parte natural del proceso. Las personas creativas lo saben y están familiarizadas con esta etapa de la creatividad. Pretendemos que todo este en orden, queremos tener todo bajo control. Pero la creatividad es caos, es desorden. De ese desorden surge un nuevo orden. Acostúmbrate a eso. La creatividad es incertidumbre, es autogeneración. Nos movemos a ciegas en un terreno desconocido, pero dentro nuestro intuimos que ese viaje nos lleva a la Luz.

AFIRMACION DEL DIA

Me divierto sin tener todo bajo control, sin saber lo que va a pasar, eso hace más apasionante el juego de la vida.

