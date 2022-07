Así será el clima astrológico para este 14 de Julio del 2022

Leo: será un día de definiciones en el plano afectivo, con la Luna amplificando las emociones. Logras descargarte y soltar todo lo que sentís sin filtros. Tenés el apoyo de tus allegados. Sagitario: todo está en marcha, te aventuras a actividades que desconoces pero lográs aprender con rapidez y facilidad. Impulsas nuevos negocios y emprendimientos. Estrategias para lograr todo apoyo a tus propuestas.

Aries: por pensar demasiado las cosas entorpeces buenos momentos. Hay preguntas que no son necesarias hacer, y de hacerlas, busca el momento oportuno.

HOY es TIERRA ENTONAD ROJA en el Calendario Maya

Algunos ven el vaso medio lleno, otro medio vacío, otros juran no tener vaso. ¿Conoces esta frase no? Todos la conocemos, es tan simple y a su vez tan profunda. Sin embargo a la hora de ponerla en práctica nos enfrentamos con el enorme desafío de sentirnos completos y enteros con lo que el Universo trae a nuestra vida, o caer en la queja porque la realidad no siempre responde a nuestras expectativas. No significa conformarnos con lo poco, si no más bien valorar lo que tenemos e ir por más. El movimiento natural de la vida es el crecimiento y la multiplicación, aún cuando no hagas nada la vida te dará más. Pero si no sabes disfrutar de lo que tienes, podrás vivir en un palacio y sentirás que no es suficiente para ti.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

La copa de la abundancia en mi vida está llena hasta desbordar.

