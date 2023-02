Así será el clima astrólogico para este 17 de febrero del 2023

Luna en Capricornio, luna de la mente. Todo lo que visualicen se materializará. Hagan llamadas telefónicas, muevan sus contactos, programen entrevistas. Un día de éxito.

Libra, sentirás la presencia de tu ángel de la guarda, lo que tal vez en otra oportunidad no te llamaría la atención, hoy lo tomas como una señal angelada: una pluma que encontrás en tu camino, un perfume a jazmines que llega de la nada… es tu ángel queriéndote dar un mensaje. Neptuno en Piscis afina su intuición. Seguí tu olfato, no te equivocarás.

Hoy es Aguila Lunar Azul en el Sincronario Maya

Desgraciadamente las personas amargadas, amargan a los demás. Toma tu dosis del antídoto de la felicidad. Esta es una triste verdad: hay personas amargadas que se empeñan en arrastrarte con ellas hacia su frustración. Como no saben ser felices, no pueden soportar que alguien lo sea. Seguramente tuvieron experiencias que los llevaron a esconderse detrás de la armadura de la negatividad. Pero tu no tienes porque condenarte con ellos. Puedes aprender a cortar lazos, poner límites y darles a conocer que hay otra manera de vivir la vida. La infelicidad es como las arenas movedizas, intentando salvar al otro tu también quedas atrapado. Por mucho que te cueste, inmunízate contra la tristeza y elije el camino de la alegría.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Solo atraigo a mi vida personas que me nutren y alimentan mi espíritu, eligiendo vivir siempre en positivo.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

