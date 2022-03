Así será el clima astrologico para este 28 de Marzo del 2022

Arrancamos la semana ¿qué nos pasa el lunes? A veces me gustaria tenerlos enfrente para preguntarles. Venus en Acuario: una invitación romántica que te alegra la semana. Se genera expectativas y posibilidades de una nueva relación. Leo: no descartes posibilidades. Date la oportunidad para conocer a la persona, no te niegues ni te cierres de entrada. Piscis: acuerdos de negocios. Realizas alianzas, conformas equipos de trabajo, potenciando los resultados. Cáncer: con paz interior después de haber recargado energías el fin de semana.

HOY es Luna Magnética Roja en el Calendario Maya

Un pensamiento positivo pesa 1 kilo de oro. Pensar en positivo es la mejor inversión que puedes realizar. Detrás de cada pensamiento positivo se esconde una mina de oro. Un pensamiento positivo equivale a tu primer millón de dólares ¡Y te dará intereses en el Banco Cósmico! Así como dicen que el dinero atrae al dinero, los pensamientos positivos atraen a la gente positiva. Un pensamiento positivo es un auténtico tesoro. Los pensamientos positivos no se ahorran, se multiplican. Cultiva tus pensamientos positivos, serán tu mayor fortuna.

AFIRMACION DEL DIA

Los pensamientos positivos aumentan mis oportunidades.

