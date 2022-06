Así será el clima astrológico para este 29 de Junio del 2022

LUNA NUEVA en Cáncer, Sol en Cáncer. Esta Luna nos lleva a la madre, a analizar y reflexionar el tipo de vinculo que construimos con ella. ¿Fue una madre amorosa y comprensiva, cariñosa, contenedora? ¿O fue una madre crítica y severa, distante, atravesada por sus propias carencias y sin poder conectar con nosotros? Asi como es nuestra relación con la madre, representada por la Luna, el regente del signo de Cáncer, será nuestra manera de conectarnos con el mundo y el universo de los afectos. Madres sobreprotectoras que limitan el crecimiento del hijo. Madre distantes que generan hijos carentes de amor, siempre deseantes e incompletos, demandantes. Sanar la madre es una manera de poder sanarnos y relacionarnos de otra manera con la vida.

Hoy es Viento Eléctrico Blanco en el Calendario Maya

El cuerpo es como una maquina, a veces necesita apagarse para no recalentar el motor. No puedes estar todo el tiempo haciendo cosas sin parar. En algún momento debes desconectarte. Parece como si ya lo tuviéramos incorporado, esa sensación apremiante que el tiempo no nos alcanza para todas las cosas que nos quedan pendientes por hacer. Vivimos corriendo de aquí para allá en una loca carrera que no nos lleva a ninguna parte. Detente un segundo, respira, pon tu rostro un minuto al Sol, recarga tus baterías espirituales. Te sentirás como nuevo.

AFIRMACION DEL DIA

Respeto mis tiempos y aprendo a escuchar los pedidos de mi alma.

