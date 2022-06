Así será el clima astrológico para este 9 de Junio del 2022

Tauro: simbiosis en la pareja. Querés pasar más tiempo juntos, no despegarte ni un momento del ser amado. Elijen aislarse del mundo y crear una burbuja para ustedes dos. Virgo: tiempo de consolidación de una excelente período económico. Es tiempo de invertir. Mercurio continua favoreciéndolas. Lo que realices durante este período te reportará ganancias durante los siguientes meses. Capricornio: apertura en los sentimientos. Tendrás las pruebas de amor que estas necesitando. Las capricornianas que estaban buscando quedar embarazadas, este es un periodo de mucha fertilidad. pasan por distintos y emotivos momentos en la semana,

Hoy es Viento Solar Blanco en el Calendario Maya

Los temores se desvanecen cuando los enfrentas y comienzas a actuar. Antes de comenzar a hacer, uno se enfrenta a muchas dudas y temores. El miedo al fracaso, temor a no superar las expectativas de los demás. La inseguridad de no saber si para aquello en lo que uno está invirtiendo tiempo y energía va dar resultado. Sin embargo, cuando uno comienza a actuar todos esos temores se desvanecen, como un fantasma que se le saca la sábana. Cuando no los enfrentas, los miedos se hacen más grandes y crecen en tu mente. Pero cuando te haces cargo y los enfrentas, huyen corriendo.

AFIRMACION DEL DIA

Enfrento cada uno de mis dudas y temores sabiendo que me guía un Poder Superior a mi.