Así será la estrategia de Mica Viciconte para anunciar su embarazo

Mica Viciconte estaría embarazada y en LAM revelaron cómo sería su estrategia para dar a conocer su dulce gestación.

“Esta es la información que tiene Lío, hoy hablé con él, y me dijo que lo tiene de ‘una alta fuente’. Que Mica no le contesta a nadie, no está respondiendo los mensajes. Está en línea pero no responde. Así que por ahora está guardando su palabra, que se la está guardando, como corresponde, para el programa en el que va a trabajar. De hecho, hoy no fue a la radio, hoy tenía que ir a hacer su programa de radio, salió por teléfono para que no la agarren las cámaras”, aseguró Ángel de Brito.

Hasta el momento solo se rumoró que la pareja de Fabián Cubero estaría de tres meses.

Así se conoció la noticia del supuesto embarazo de Mica Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero serán padres por primera vez. Según informó el periodista Lío Pecoraro, la pareja está en la dulce espera.

Además de dar la gran primicia, el panelista se animó a confirmar el sexo del bebé. "La espera más esperada. Bebé en camino. Es un varoncito", expresó Lío.

Por el momento, ni Mica ni "Poroto" se animaron a confirmar la buena nueva y la ex chica Combate sólo se dedicó a compartir las primeras imágenes de su debut en Masterchef Celebrity.