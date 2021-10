Habló Mica Viciconte y dio detalles del encuentro con Nicole Neumann

La relación entre Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann parecía atravesar un momento de paz pero, después del encuentro en la Primera Comunión de Allegra, las versiones del encuentro no fueron las mejores.

La ex chica Combate habló de cómo fue el tenso momento en el que se vio cara a cara con la modelo y confirmó que no fue de los más amenos.

“Sí, yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar por supuesto, saludé a su pareja, a su familia súper amorosos todos pero bueno", dijo Mica Viciconte en Intrusos sobre ese particular momento.

Mica Viciconte junto a Cubero y sus hijos.

Luego, se refirió a la posibilidad de tomar un café con Nicole y la palabra de la modelo sobre una reunión a solas. “Nosotros le preguntamos si tomaría un té o un café con vos y dijo que no, ¿vos sí lo harías?”, le consultaron en el programa de América.

“Mi respuesta a eso fue todo lo contrario, yo arreglo las cosas puertas adentro, no tiro mierda para los demás. Esa respuesta no fue muy amable”, disparó ella.

El descargo de Mica Viciconte

Días antes de estas declaraciones, Mica Viciconte se encargó de hacer un fuerte descargo en sus redes sociales donde se refirió a su relación con Fabián Cubero.

"Hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto “rol” que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", disparó en su feed.

"Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar", siguió.

AM