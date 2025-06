Wanda Nara es una de las modelos más importantes de la Argentina, marcando un estilo extremadamente lujoso, donde muestra las marcas que luce y la acompañan en todos los eventos. Por eso, en este miércoles 11 de junio, cuando se celebraban 4 años de Wanda Cosmetics, la mediática no se echó para atrás y demostró su amor por el negro y los accesorios brillantes. De esta manera, sorprendió a todos una combinación ideal para cortar un look monocromático.

El look de Wanda Nara que marcó su estilo bad bitch

Los últimos días de Wanda Nara fueron complicados y llenos de peleas legales. En medio de su guerra contra Mauro Icardi, y en su regreso por su viaje en Europa, la modelo se encontró con una situación sorprendente. El futbolista pidió la restitución internacional para que sus hijas, Francesca e Isabella, vivieran con él en Turquía. Esto desestabilizó a la modelo, quien, el miércoles 11 de junio, celebraba sus 4 años de Wanda Cosmetics. A pesar del momento, decidió alejarse de la pelea y llegó como toda una bad bitch.

El evento se realizó en KONA Corner, un restaurante en Belgrano de comida japonesa fusión, y fue organizado por JECAN WeCan, quien se encargó de tomar las mejores postales. Ella decidió hacerlo con temática, para que se disfrute de la clásica comida oriental, un karaoke divertido con tragos, y una torta de autor total white con pequeños detalles en negro. Sin embargo, lo que más sorprendió a las redes sociales y a los fanáticos fashionistas fue su look total black que logró romper con lo monocromático.

Wanda Nara llegó al exclusivo e íntimo evento con un increíble tapado largo de cuero, con cuello y puños al tono con piel sintética. Debajo, optó por un estilo bien sensual, y llevó un vestido negro ajustado con tajo frontal, botones metálicos, y un escote cuadrado bien pronunciado. Finalmente, y para soportar las bajas temperaturas, lució unas pantymedias negras opacas con unos tacos que se robaron la atención y rompieron con la monotonía del color. La modelo llevó unos stilettos fucsias con brillos, taco aguja y terminación en punta de Balenciaga.

El look de Wanda Nara

Las redes sociales quedaron fascinadas con el look completo, pero sobretodo con la capacidad de Wanda Nara de lucir el lujo en todas las ocasiones. El evento fue un éxito, en medio de un día lleno de tristezas. La guerra legal y mediática con Mauro Icardi pareciera no tener fin, menos ahora que comienzan las peleas por la tenencia de sus hijas. A pesar de eso, Wanda volvió a ser tendencia por su look y marcó su estilo único frente a los expertos fashionistas.

