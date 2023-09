Bailando 2023: Moria Casán le bajó puntos a Flor Vigna por su baile de alto voltaje

El Bailando sigue dando que hablar. Flor Vigna debutó en la pista junto a Jonny Lazarte, la bicampeona se vio en vuelta en una polémica por elegir a su bailarín y a su coreógrafa. Ángel De Brito la tildó de "preferida" y Moria Casan se refirió a su baile como "algo subido de tono".

La novia de Luciano Castro bailó una canción interpretada por ella, "Sabor a ti", con un conjunto rojo que Pampita elogio, pero los fashes se llevó la "One" que tuvo muchas cosas que decir sobre su baile.

Las palabras de Moria Casán sobre el baile de Flor Vigna

"Lo que le quería preguntar a Lazarte, aunque ya respondió, pero igual. ¿Cómo la señorita Vigna logró que él baile con ella y la señorita Lourdes que es icónica no pudo?", fue la pregunta picante de Moria. "Por amistad Moria, porque soy amiga de él y trabajó con esta gente porque me lo gané, él (Jonny) me dijo me encantaría", respondió muy tajante Flor.

Flor Vigna con Jonny Lazarte debutaron en El Bailando 2023.

"Bueno, tenés que fijarte bien el micrófono porque se te va la voz", le dijo la One, algo que no le gustó mucho a la ex Combate porque le cambio la cara. "Le quiero decir a la sister de Pepe Ochoa que vi una coreo casi porn... Vi rosada de cuatro genitales, hay niños", agregó la jurado. "Eso es bueno o malo?", preguntó Marcelo Tinelli.

"Nunca más le sacamos esto al chico, ¿Qué es esto?. Con tanto talento, ¿qué es eso de pasar por abajo, pasar por arriba? ¡Era un acto sexual, es como too much! Igual me gustó, pero le voy a sacar puntaje por los genitales rozando", le dijo tajante Moria Casán a Flor Vigna mientras le ponía un 6.

AF.