Sabrina Rojas es una de las panelistas de "El debate del Bailando" y este sábado se cruzó en vivo por primera vez con Flor Vigna. Aprovecharon el momento para hablar sobre la familia y sobre Luciano Castro, tanto que la bailarina le tiro un palito a la actriz.

Flor Vigna y Luciano Castro

La cantante habló sobre la autoexigencia y de cómo la está pasando en los ensayos: "Siento que se va a esperar mucho truco y estoy medio desentranada. Me pidieron hacer un truco, me golpeé y me fui a llorar al baño. Necesito no cumplir con las expectativas del otro. Lucho que es más grande que yo, tiene dolores del boxeo y todo".

Él reclamó de Flor Vigna a Sabrina Rojas

"Lucho está todo roto. Me lo diste todo baqueteado", le dijo la bailarina a la panelista, algo que sorprendió a todos en el piso. Sabrina sin ánimos de quedarse atrás le respondió: "Yo lo usé en el mejor momento y en la mejor edad. Ahora es un señor grande. Una vez que entregué, ya no hay devolución".

Acto seguido Sabrina Rojas habló sobre la relación que tienen Flor Vigna y su novio, "Tucu" López, con sus hijos: "(Tucu) está de novio conmigo y con mis hijos, los lleva al colegio, los ayuda con la tarea". Aunque declaró que tienen muy buena relación con la bailarina dijo que "se ven muy esporádicamente".

AF.