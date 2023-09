Bailando 2023: Flavio Mendoza arremetió contra Floppy Tesouro por los dichos de su hija

El Bailando 2023 recién va por la primera semana, pero dejó muchas polémicas. Floppy Tesouro fue a acompañar a su amigo Kennys Palacios con su hija, quien tuvo un ida y vuelta bastante polémico con Marcelo Tinelli. El conductor tuvo una discusión con la hija de la modelo que generó el repudio de Flavio Mendoza.

Flavio Mendoza arremetió contra Floppy Tesouro por los dichos de su hija

En la previa de que baile Kennys Palacios, el conductor habló con la modelo que fue a bancar a su amigo, pero en el medio se metió su hija. “Respondedora la pende... Iba a decir ‘la pendeja’, pero no da”, dijo Marcelo. “Si querés, decime ‘la pende...’, pero yo te respondo algo peor”, le respondió la niña.

Flavio Mendoza en Twitter

“Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”, le recalcó el conductor. “Yo te diría pel***do”, atacó la nena, algo que dejó boquiabiertos a todos en el piso. Esto lo vio Flavio Mendoza y se expresó en las redes sociales: "Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en tv, no es gracioso, cada uno hace y Cría como puede, pero no me parece correcto".

