Después de la gala, Fernanda Sosa no se quedó conforme con el puntaje que recibió y afirma que la está pasando mal desde que entro al bailando. También dijo que llevaría a la justicia a Pepe Ochoa por tratar de perjudicarla, esto hizo estallar al panelista que automáticamente la atacó.

La modelo uruguaya visitó el piso de El Debate de El Bailando y aseguró que alguien la quiere perjudicar. "No sé, es gente jodida y que está invirtiendo también... Porque me jodió en la foto del 'Bailando'. A mí que me importa comprar followers para la foto del 'Bailando', es un delirio. En la cuenta del 'Bailando' no me repostean, no me hacen videos...", dijo al respecto.

"Es Pepe Ochoa", acotó Lourdes Sánchez que se encontraba en el estudio. "Aparte, yo le pregunté a nuestro productor. A nosotros nos dicen que tenemos que subir cosas todo el tiempo y etiquetar al 'Bailando'. Le dije que repostean a todas las parejas y a nosotros no. ¿Qué está pasando?", siguió la empresaria.

Luego apuntó contra el panelista: "A mí me escribió un chico que se llama Pepe Ochoa y me dice 'mirá que no tengo ningún problema conmigo. No sé quién es. Y después se sentó en 'LAM' a decir que yo tengo problemas, que me creía bastante diva porque ruego un reposteo en la cuenta del 'Bailando', me pareció de cuarta. Que una persona que trabaja detrás de cámara, en la producción, se siente en un sillón de un programa a tirar eso, me parece una bajeza".

La picante respuesta de Pepe Ochoa a Fernanda Sosa

Pepe Ochoa utilizó su cuenta de Twitter para contestarle a Fernanda Sosa: "¿Miss Arroyito habló de mí en el #DebateDelBailando? Qué tupé. Ella que agrede a la gente que labura en redes. Creo que se enojo porque pedí por favor que no compre likes en la cuenta del 'Bailando' y que vaya con sus truchadas a otro lado. #LAM".

