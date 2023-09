La influencer uruguaya, Fernanda Sosa, está pasando por un mal momento desde su debut en “Bailando por un sueño”.

A pesar de la emoción inicial por ser parte del concurso, su experiencia en la Argentina ha estado marcada por una serie de amenazas que han generado preocupación entre sus seguidores.

Fernanda Sosa, conocida por su carisma y simpatía en las redes sociales, compartió su angustiosa situación en una reciente entrevista. Según reveló, desde su llegada al país para participar en el programa, ha sido víctima de amenazas y hostigamiento en las redes.

El mal momento de Fernanda Sosa

Invitada a “El debate del Bailando”, Fernanda aclaró lo que le estuvo pasando en los últimos días.

"Yo puse un comunicado en mi cuenta de Twitter que decía que, desde que llegué a la Argentina, hay alguien que me quiere perjudicar feo. No sé quién es, pero ya encontramos el IP. Esto ya está en delitos informáticos. Mi abogado es Jorge Alfonso. Obviamente, desde que llegué acá, me llegan amenazas con cuentas falsas", declaró Sosa.

Consultada si sabía por qué querían perjudicarla, la influencer declaró: "Lo que pasa es que, ni había llegado al país, y ya se estaba hablando mal de mí. Sin conocerme. No sé si es por la vida que tengo en Miami".