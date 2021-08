Barbie Simons y su deseo de no ser madre: "Me cuesta contarlo sin sentirme juzgada"

Barbie Simons se enfrentó a las preguntas de sus seguidores en Instagram y respondió todo sin tapujos.

"¿Te gustaría tener un hijo?", le preguntaron a la conductora. Muy sincera y sin vueltas dijo: "Honestamente no y aún me cuesta hablar de esto sin ser juzgada. Tengo un sobrino a quien amo y eso me alcanza”. La declaración la realizó junto a una foto de Oliver, hijo de su hermana Vanesa.

Barbie Simons sobre su deseo de no ser madre.

De novia con Maximiliano Klevelich, Barbie y el empresario viven una relación a distancia ya que él reside en Miami mientras ella lo hace en Buenos Aires. "Es muy independiente y prefiere seguir disfrutando de sus espacios a su manera. Estoy acostumbrada a mis tiempos, a estar sola. Casi no he convivido; fueron cortas las convivencias, y siempre tuve mi lugar. Por ahora, estamos bien así", dijo la conductora el año pasado en diálogo con “La Nación”.

En la misma nota había hablado de la maternidad, manteniéndose firme en su decisión de no ser madre: "La maternidad no es un tema pendiente. No siento la necesidad de ser madre para sentirme plena. Amo a mi sobrino, debo ser la mejor tía del mundo, y a los hijos de mis amigas. Canalizo por ahí. Y estoy bien, soy feliz. Me gusta la vida que tengo".