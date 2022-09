Barbie Vélez compartió la reacción de su hermano Thiago cuando le contó que está embarazada

Barbie Vélez se casó con Lucas Rodríguez y juntos sorprendieron a la familia con la feliz noticia de que están en la dulce espera de su primer hijo. El embarazo tomó por sorpresa tanto a los padres como a sus familiares ya que pensaron que llegaría más adelante, pero la búsqueda rápidamente dio sus frutos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Barbie Vélez compartió cuál fue la reacción de su hermanito, Thiago, que a su vez es también hermano de su esposo. Cabe recordar que Lucas es hermano de Thiago por parte de su padre, Fabián Rodríguez.

Lucas, Thiago y Barbie.

Apenas la actriz le mencionó a "Titi" que se convertiría en tío, el niño empezó a llorar de alegría y la abrazo con mucha fuerza haciéndola romper en llanto a ella también. "Vas a tener un sobrinito", le dijo Barbie. "Jodeme, mentira", respondió Thiago mientras lo invadía la emoción.

"Vas a ser el tío más capo de la historia", fue la expresión de Lucas hacia su hermano menor. Fundidos en un abrazo dejaron en evidencia el amor incondicional que se tienen y la emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Barbie Vélez reveló el nombre que llevará su hijo

Como no podía ser de otra forma, "LAM" fue el primer programa que visitó Barbie Vélez tras dar a conocer la noticia de su embarazo. Ángel de Brito le preguntó si ya tenían elegido el nombre y la actriz respondió con total sinceridad.

"Tenemos tres nombres. El que más le gusta a Luqui y que a mí también me gusta, es Salvador. Después está Bautista que a mí me gusta y a Luqui no tanto, luego está Balthazar, que está ahí en medio de los dos", expresó Barbie.

Barbie y Lucas.