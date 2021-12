Barbie Vélez vive un momento personal de ensueño tras su casamiento con Lucas Rodríguez y su Luna de Miel en México. Ahora desde hace unas semanas desapareció de las redes y sus seguidores se preocuparon por su ausencia. "Cerré la cuenta de Twitter. No la tengo más. Después me arrepentí y me armé otro y después me volví a arrepentir. #Géminis". Ahora también la hija de Nazarena Vélez contó el complicado momento de salud que atraviesa.

Barbie estuvo sin publicar durante varios días en su cuenta de Instagram y, tras las preguntas de sus 3 millones de seguidores, la actriz se sinceró sobre el problema de salud que la aquejaba y que le afectó principalmente su voz.

Preocupación por el difícil momento de salud que atraviesa Barbie Vélez.

Según contó, llevaba un total de siete días sin voz y por ello habría decidido tomarse un descanso de las redes sociales y dejar de publicar videos. "Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar", contó Barbie pero no dio mayores detalles.

Antes de su casamiento, Barbie también desapareció de las redes para hacer un 'detox digital', como les ha pasado a muchas famosas: "Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Estoy desaparecida porque hace bastante les conté, hace casi dos semanas, que me está andando muy mal Instagram, pero pésimamente mal…”, arrancó.

"No se me suben las historias, no se me suben los posteos, es como que hace lo que quiere básicamente… Pensé que iba a ser algo de dos, tres días, pero han pasado casi 15 días y sigo igual", se lamentó.

Barbie había desaparecido de las redes y sus 3 millones de seguidores se preocuparon.

Barbie Vélez confesó cuál es el trabajo de su marido, Lucas Rodríguez

A pesar de mantener un bajo perfil, Lucas Rodríguez logró causar la curiosidad en redes sociales gracias a su relación con Barbie Vélez.

Aunque la hija de Nazarena Vélez intentó mantener en la más absoluta reserva su relación, después del compromiso el joven tomó más protagonismo en las redes sociales de su flamante esposa.

Tan es así que la modelo provocó la incertidumbre entre sus fans quienes se preguntan a qué se dedica el hijo de Fabián Rodríguez. Por eso, para despejar dudas, Barbie Vélez decidió responder a qué se dedica Lucas. "Recibo muchas preguntas sobre el trabajo de Lucas; él es productor y, en este momento, está haciendo una obra que se llama Trepadores, que es una comedia espectacular. ¡Vayan a verla, así de paso ayudan a la familia!", expresó a días de su casamiento.

Esta pieza teatral es la misma que dirige Nazarena y que protagonizan Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Bautista Lena y Fede Barón.

FL