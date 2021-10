Nazarena Vélez contó su reacción cuando Fabián Rodríguez le dijo que Barbie y Lucas iban a terminar juntos

Invitada a "Dedo Decir", Nazarena Vélez contó que su recordado marido Fabián Rodríguez vaticino la relación amorosa entre su hijo, Lucas Rodríguez y la hija de la actriz, Barbie Vélez. Y acto seguido a aseguró que su reacción no fue la mejor.

“Cuando nos presentamos a nuestros hijos con Fabi, en la primera salida de novios en familia, yo lo veía a Lucas que la miraba y la miraba a Barbie”, recordó la actriz en el ciclo de Luis Novaresio.

“Vino Fabi y antes de que me diga algo le comento no me digas nada, Lucas se embobó y tu hijo no va a dormir acá nunca en su vida. Yo vi que ellos automáticamente se miraron”, recordó

“Nunca convivimos y el tiempo le dio la razón a Fabi porque me dijo Lucas está re enganchado con Barbie. Él me respondió lo mejor que nos podría pasar es que Barbie se enamore de Lucas y yo le dije sí, claro”, finalizó, sin saber que al final los jóvenes iban a terminar casándose.

El casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez sellaron su amor por civil y lo celebraron en un exclusivo salón de San Telmo. La pareja festejó la ceremonia religiosa con una exclusiva celebración para 100 personas en una estancia en Ingeniero Maschwitz.

Luego de varios meses de organización, la hija de Nazarena Vélez y su flamante marido, Lucas Rodríguez disfrutan de este momento tan especial. Bajo la organización de Claudia Villafañe y su empresa de eventos, la pareja disfruta de una fiesta inspirada en la primavera y la naturaleza, que combina actividades al aire libre con momentos dentro del salón.

Barbie Vélez lució un vestido con corsetería de escote corazón de transparencias. El vestido de novias, consistió en un diseño con cintura alta y detalles de pedrería en el escote. El peinado, un delicado tocado, fue obra de Cristian Rey.

Lucas Rodríguez lució un smoking azul con detalles en negro combinados con sus zapatos. En el saco, el novio agregó un detalle que no pasó desapercibido y fue un pimpollo en el bolsillo de su saco.

Aunque Nazarena Vélez quería vestir de negro, finalmente la actriz lució un vestido de gala en color verde esmeralda. Con espíritu primaveral, la productora vistió un diseño con transparencias y sensualidad. El detalle de su look fue el tajo lateral que le permitió mostrar sus piernas.

"Decidimos todo en conjunto, y obviamente le preguntamos a mi mamá, a la mamá de Lucas, a mi papá, pero elegimos Maschwitz porque queríamos un poco de aire libre pero también salón, y priorizamos el aire libre, sobre todo en un momento en el que no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones; el día nos acompañó, estuvo hermoso” aseguró Barbie Vélez ante la prensa luego de dar “el si”, y aseguró que por el momento no tienen planeada la luna de miel.

