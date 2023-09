Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se encuentran actualmente en México, donde disfrutan de sus merecidas vacaiones. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz y su marido debieron recibir asistencia médica por un fuerte dolor de oídos que los aquejaba de manera muy intensa.

Esta situación causó preocupación entre sus seguidores, por lo que Barbie Vélez quiso llevarles tranquilidad comentándoles cómo lo resolvió: "Me estuvieron preguntando mucho por el oído, gracias. Al final llamé al médico, había hecho una videoconferencia, me había dado unas gotitas porque se sospechaba que era una otitis. Pero a la noche me dolía, mucho y me volvía más sorda".

La explicación de Barbie Vélez

Como si eso fuera poco, Barbie agregó que no sólo a ella le pasó eso, sino que su esposo sufrió el mismo inconveniente: "Además, a Lucas le empezó a doler mucho también, así que llamamos al médico que vino presencialmente".

"Me hizo como una limpieza en ambos oídos que se ve que por el agua, se me había obstruido. Y ahora estoy joya. Además, literalmente, yo le tengo fobia a los oídos, no me puedo introducir nada, ni un cotonete bajo ningún punto de vista. Lucas sí tuvo una infección por el agua, así que está con medicamentos, pero mejor", cerró Barbie Vélez sobre el mal momento que vivió junto a su esposo.