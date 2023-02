Barby Franco camufló un guiso para que Fernando Burlando se animara a probarlo por primera vez

No es secreto que Barby Franco se crió en la Villa 21-24 de Barracas y que allí vivió de forma carenciada parte de su infancia. La modelo, que ahora goza de lujos, no olvida su costado humilde, y es una parte de su vida que no quiere olvidar.

En una nota, Barby reveló el insólito mecanismo que usó para hacer que su pareja, Fernando Burlando, probara el guiso, uno de sus platos favoritos.

La modelo y flamante mamá de Sarah, reveló que cocinó el guiso y le dijo al abogado que se trataba de un wok de fideos.

"Se lo comió y mentira, se comió un alto guiso de cuando yo era chiquita", expresó Barby de forma muy jocosa, revelando este detalle de su intimidad con Burlando.

Barby Franco habló de las dificultades de ser mamá primeriza

Barby Franco y Fernando Burlando agrandaron la familia hace poco más de un mes, cuando tuvieron a su hija Sarah Burlando. Si bien el abogado ya tiene otras dos hijas, la influencer se convirtió en mamá este pasado 18 de diciembre. Desde ese entonces, comparte todos los detalles de su nueva vida en Instagram, mostrándose siempre muy feliz y enamorada de Sarah. Sin embargo, hay pequeños detalles que hacen que toda esta rutina se le haga difícil de llevar adelante.

Durante una entrevista con LAM, a Barby le preguntaron cómo se sentía siendo madre primeriza, a lo que ella respondió: “Sarah se porta re bien, es una santa. A mí la parte B no me la explicaron nunca. Me dijeron es lo mejor del mundo, vas a ser súper feliz, pero la parte B nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella”, comenzó explicando, en un principio. Luego, amplió sobre estas cosas que tuvo que aprender sobre la marcha: “Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las 7 u 8 de la mañana, que no estaba en mis planes”, aseguró.

