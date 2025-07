Juan Rodó, ícono del teatro musical argentino y voz inconfundible de Drácula, el musical, sorprendió al contar cuál fue la primera frustración de su carrera artística: no lo dejaron formar parte del coro escolar. En una entrevista íntima y reveladora con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el barítono y actor repasó sus inicios, las dificultades que enfrentó y cómo superó cada obstáculo para convertirse en una de las figuras más respetadas del género.

El rechazo en la infancia de Juan Rodó

“A mí no me dejaron entrar al coro de la primaria, lo cual fue una gran frustración”, recordó el artista de 58 años. Pese a ser hoy un referente indiscutido del canto lírico, sus comienzos estuvieron lejos de ser prometedores.

Juan Rodó en +Caras: "No me dejaron entrar al coro de la primaria, fue una gran frustración”.

“Mi talento parece natural, pero no. Obviamente algo tenía, pero no estaba a flor de piel”, explicó. Incluso compartió una anécdota con sus excompañeros: “Cuando estrené Drácula en 1991, mis compañeros me saludaban y me decían: ‘¡Pero vos eras ese al que le escondíamos la guitarra para que no cantara!’”.

La construcción de una voz

El actor argentino que más veces ha interpretado al conde transilvano en la obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, destacó que nada de lo que logró fue producto del azar. “Lo que logré fue porque me esforcé, no porque tenía talento. Me convertí en un gran maestro no por mis virtudes sino por mis falencias”.

Fue durante su adolescencia, a los quince años, cuando Juan sintió una clara inclinación hacia la música, eligiendo la guitarra como su primer instrumento. Su madre, fundamental en ese descubrimiento, lo impulsó a seguir su vocación y lo acompañó a tomar clases. Sin embargo, sus comienzos no estuvieron exentos de tropiezos: “Intentaba cantar canciones de Charly García, Fito Páez, Baglietto, pero fallaba. No llegaba a los agudos, quebraba. Luego entendí que estaban en una tesitura que no era para mi voz de barítono”.

Juan Rodó es el protagonista de Drácula, el músical desde los inicios en 1991.

“El primer público que tenía cercano, los amigos que siempre te dicen la verdad, decían: ‘Escondele la guitarra’, ‘vos tocá nomás’. Ese tipo de comentarios recibía”, rememoró. “Yo era obcecado en lograr lo que quería”, afirmó categórico.

El camino del esfuerzo

Durante su formación, tuvo que recorrer largas distancias para poder seguir su vocación: “Tuve dos maestros. Uno en Constitución y otro en Barracas, muy lejos de mi casa. Tenía una hora y media de ida y otra de vuelta. No me importaba la distancia, era un esfuerzo para lograr lo que yo quería: ser pianista, cantante, ser mejor músico”.

Además contó cuál era la percepción que tenía de sí en aquella etapa temprana de instrucción. “Yo sentía que podía cantar, me gustaba cantar, pero ante los presentes no causaba el efecto deseado. Entonces acudí a esta especie de maga que decían que ‘iba a hacer crecer tu registro, tu potencia’. Estoy hablando de hace más de 40 años, era algo casi mítico”, relató.

Juan Rodó en los estudios de Caras TV.

En ese sentido, el exitoso artista no imaginaba entonces el potencial que escondía su voz. “Simplemente quería ordenar la voz que tenía moderadamente para no pasar papelones. Pero luego conocí la ópera y lo que era cantar desde un personaje. Ahí me enamoré”, aseguró.

A 37 años del inicio de su carrera y con una trayectoria que incluye obras como Drácula, Los Miserables, La bella y la bestia, Las mil y una noches y presentaciones en Broadway, Juan Rodó demuestra que el verdadero talento también se forja en la constancia y superando frustración. “Ese camino me llevó a formarme y a perseguir lo que yo creía”, concluyó.