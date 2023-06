Barby Franco reveló que toma clases para poder acompañar a Fernando Burlando y estar a la altura de algunos eventos políticos.

La modelo contó que toma clases de ceremonial y protocolo. Barby Franco lo reveló mediante su Insta Stories cuando le preguntaron por la decoración de su casa. “Me están ayudando. Ella me está educando con clases de protocolo y ceremonial”, aseguró.

Barby Franco estudia ceremonial para acompañar a Fernando Burlando en la política

“La última clase me enseñó a comer caviar. Jaja, del guiso al caviar. Amo”, agregó la diosa.

Por qué Barby Franco decidió tomar clases de protocolo

Barby Franco después dio más detalles de esta decisión y cómo son las clases que toma. “Me di cuenta que necesitaba educarme para cada situación que iban surgiendo desde cómo tomar el té hasta como comer caviar”, confesó Barby en Paparazzi.

Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco aseguró que este tipo de curso la ayuda a desenvolverse en diferentes ámbitos. “Conozco a Karina que es la número uno y hoy por hoy es como mi segunda mamá porque me educa para todo. Ella trabaja con embajadores del todo el mundo, políticos, me ayuda a decorar mi casa… hasta cómo vestirme. Con el tema de la política también me está educando mucho", aseguró.