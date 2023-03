Desde el pasado 15 de marzo, Sarah Burlando, hija de Barby Franco y Fernando Burlando se encuentra internada tras una infección urinaria. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió el tierno regalo que le hicieron Pampita y su hija Ana Garcia Moritan ya que la bebé cumplió 3 meses.

Cabe recordar, que Pampita y Barby Franco son grandes amigas, desde que se conocieron trabajando en Pampita Online: "Gracias @anagarciamoritan por tu regalo, es hermoso", escribió en su historia la modelo, agradecida por el unicornio de peluche.

Sarah Burlando con su nuevo peluche

En otra publicación, expresó: ‘’"Puedo apoyar mi bracito, gracias", junto a la foto de su hija Sarah durmiendo en una camisa de color rosa y su nuevo peluche.

El tierno regalo de Pampita y Ana para Sarah Burlando

Barby Franco compartió fotos de Sarah en la clínica y reveló la Virgen en la que se respalda para orar por su salud

Barby Franco y Fernando Burlando se encuentran atravesando un momento complicado por la salud de su hija de 3 meses, Sarah Burlando. A causa de un cuadro febril, la beba fue llevada a la clínica y el diagnóstico indicó que tiene una infección urinaria. A través de las redes sociales, la modelo compartió algunas fotos de Sarah durante su internación y reveló la Virgen en la que se respalda para orar por la salud de su bebé.

Si bien Sarah se encuentra fuera de riesgo, los profesionales de la salud indicaron que debe quedarse unos días en la guardia para atenderla lo más pronto posible en caso de que suceda algo de imprevisto. Hoy, 15 de marzo, Sarah cumple 3 meses de vida y Barby Franco decidió celebrarlo con un posteo para salir adelante.

Barby Franco cuidando de su hija Sarah

"¡Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá! Por suerte me siento muy bien… Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico", comenzó escribiendo la modelo suponiendo que Sarah es quien relata el texto. "Me dijeron q tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria por suerte estamos matando al bichito. ¡Y yo me siento muy bien!", cerró Barby.

La modelo compartió un carrusel de fotos en donde se la puede ver a su hija tranquila en la clínica. Según contó a través de Instagram, Sarah recibe diariamente la visita de su pediatras, quien para Barby Franco es "La número 1". A su vez, la pareja de Fernando Burlando compartió una de foto de la Virgen Desatanudos junto a un portarretrato de Sarah.

BARBY FRANCO LE REZA A LA VIRGEN DESATANUDOS POR LA SALUD DE SARAH

Conocida como María Desatanudos, a dicha Virgen se le reza para desatar aquel nudo en tu vida que te está causando un problema o grandes sufrimientos. En esta ocasión, Barby Franco se encuentra orando para que mejore la salud de Sarah Burlando.

D.M