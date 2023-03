Barby Franco preocupada por la salud de Sarah, quien se encuentra internada por una infección urinaria

Barby Franco se encuentra atravesando un duro momento con su beba de sos meses, Sarah, quien se encuentra internada por una infección urinaria. Por el momento, la modelo no compartió nada en sus redes sociales, como suele hacerlo, y tampoco tiene pensado dar declaraciones.

La noticia fue compartida el domingo por PrimiciasYa, quienes intentaron hablar con Franco y Burlando, pero éstos se negaron. Barby y Fernando decidieron llevar a su hija al Instituto Argentino de Diagnóstico y tratamiento, luego de que Sarah tuviera un cuadro de fiebre. Una vez en la guardia, el diagnóstico indicó que la bebé tiene una infección urinaria.

Barby Franco junto a Sarah y las complicaciones que atravesó durante su maternidad hasta ahora

Si bien PrimiciasYa informó que Sarah se encuentra fuera de peligro, debe permanecer internada para ser atendida inmediatamente por profesionales en caso de cualquier emergencia y por su corta edad, ya que la beba tiene tan solo dos meses de vida.

Días atrás en conversación con Ángel de Brito, Fernando Burlando manifestó su preocupación por la salud de Sarah y contó que estaba con fiebre. “Está fantástica, la gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegue de Expo Agro y me vine pero muy preocupado a verla y la vi y tuve que salir un minutito más tarde”, había expresado el abogado.



Sarah Burlando, en una sesión de fotos de CARAS sobre la nueva habitación de la bebé

Según el medio que intentó hablar con Barby y Fernando, la modelo no se despegó ni se despegará un segundo de su hija. La noticia preocupó a sus seguidores, no solo por la gravedad de la asunto, sino porque Franco no se mostró activa en sus redes como de costumbre.

Barby Franco reveló cuándo se casará con Fernando Burlando

Barby Franco abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre su beba Sarah y, por supuesto, su pareja Fernando Burlando. Por eso, una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con casamiento. Hace tiempo ya que la modelo viene respondiendo sobre este tema y esta vez no fue la excepción.

"Se van a casar con Burlando?", le escribió un seguidor. Y Barby Franco fue más precisa que otras veces en su respuesta. "Siii, cuando la pequeña Sarah camine y nos pueda llevar los anillos".



De esta manera, la modelo dejó en claro que los planes de casamiento continúan y su beba será la gran protagonista del evento.

