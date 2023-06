Barby Franco mostró su indignación por la lista del Bailando 2023 y liquidó a Lourdes Sánchez: "Me aburre"

Barby Franco se tomó un descanso de los medios luego de dar a luz a Sarah, la hija que tiene con Fernando Burlando. Y es que tener un bebé recién nacido lleva mucho tiempo y hay que dedicarle mucho, por lo que debió alejarse un poco de los escándalos para tener tranquilidad. Sin embargo, se ve que mantener el perfil bajo le está costando y cuando los Socios del Espectáculo le fueron a preguntar sobre la lista del Bailando 2023, apuntó sin pensarlo dos veces contra Lourdes Sánchez.

Ya se empieza a hablar sobre la vuelta del Bailando y de a poco se van armando polémicas. Recientemente, Jorge Rial se burló de Marcelo Tinelli por la particular lista de participantes de este año. También, Lourdes Sánchez generó polémica cuando acusó a Flor Vigna de robarle el bailarín y apuntó contra la producción del reality por no darle lo que pidió. "Yo siempre estoy. Siempre. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta y estuve así en muchas circunstancias", comentó angustiada la bailarina en LAM.

Lourdes Sánchez quebró en llanto en LAM

Las expectativas están puestas sobre el Bailando 2023 y Marcelo Tinelli se prepara para intentar cumplirlas. Por el momento, nos está dando unas polémicas interesantes. La que no se quiso quedar afuera de estos escándalos mediáticos es Barby Franco, que, no sabemos bien por qué, atacó a Lourdes Sánchez.

Barby Franco arremetió contra Lourdes Sánchez y la lista del Bailando 2023

Los Socios del Espectáculo fueron a preguntarle a Barby Franco sobre la lista de participantes del Bailando 2023, ya que fue una de las participantes que más lejos llegó y que supo jugar al juego que propone el reality en su paso por el certamen junto a Fernando Burlando. Con total sinceridad, la reciente mamá primeriza lanzó toda su acidez y reconoció que Lourdes Sánchez la aburre.

Barby Franco en Instagram

"Son raros los nombres, qué se yo. La verdad, Lourdes ya me cansó, es como que siempre lo mismo. Los chicos de Gran Hermano... mmm... no son conocidos. El único que tiene un nombre es Alfa. Y bueno del resto Juli Poggio, que la amo. Pero los que van a estar no se, no da me parece", empezó diciendo Barby Franco, metiéndola en la volteada a Lourdes Sánchez.

"Los otros días en un bar me crucé a una de las autoridades del programa y me dijo "Pero Barby, vos tendrías que estar este año" y yo lo miré y le dije "pero mirá que este año tuve una cesárea, eh...". Pero reconozco que estaría bueno. Aparte está Pampita, que es mi amiga, de jurado. O sea tendría 10 asegurado hasta fin de año. Repito, Lourdes Sánchez no va más. La sacaría a ella para poner a Ingrid Grudke. Pondría figuras. Que se yo, hay una influencer de Miami que no tengo ni idea quién es", concluyó picante Barby Franco.

NL.