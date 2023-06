La bailarina Lourdes Sánchez conmovió a una audiencia entera en la noche del viernes al confesar en LAM de América TV, la cruda razón por la que de Telefe nunca la tiene en cuenta para sus proyectos, en los cuales saben que puede destacarse, como es el caso de MasterChef Celebrity. La famosa habló entre lágrimas y fue muy sincera ante las cámaras.

Lourdes Sánchez, también pareja y prometida de el Chato Prada, mano derecha en la producción de los exitosos programas de Marcelo Tinelli, confesó que jamás la llaman ni la llamaran de Telefe por el hecho de estar "casada" con La Flia Contenidos y con LAM. Esto en sentido figurado, pues la bailarina tiene pase libre para ir a trabajar de donde la convoquen.

La cruda razón por la que Lourdes Sánchez jamás podrá trabajar en Telefe: “No me van a llamar”.

Pero dado que siempre ha hecho parte de los proyectos de Marcelo Tinelli y mucho más, por ser la pareja de el Chato Prada, Lourdes aseguró y adhirió a las palabras de Ángel de Brito, que esas son las razones por la que no la convocan para trabajar con Telefe.

"Me encanta ir de segunda opción y estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas. ¡Lo doy todo! Es más, a mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta de este programa", comentó Lourdes en medio de su enojo y nostalgia al enterarse que del Bailando 2023, le sacaron a su bailarín, Jony Lazarte, para integrarlo al equipo de Flor Vigna.

"Vos querías estar en MasterChef, en su momento... Como es de Tinelli, va a espiar, va a contar", comentó De Brito. "Tal cual. Esas son las palabras", expresó Lourdes y añadió: "Yo sé que de ahí no me van a llamar nunca", comentó la bailarina.

Lourdes Sánchez combinó corset de cuero con pantalones militres

Lourdes Sánchez lució un look impactante y audaz mientras se dirigía al programa LAM el pasado viernes. La talentosa bailarina y presentadora optó por un estilo que combinaba la sensualidad y la fuerza. Para la ocasión, eligió modelar un body tipo corset negro de cuero que realzaba su figura de manera espectacular.

Complementó este atuendo con unos pantalones holgados militares que agregaban un toque de estilo vanguardista, resaltando su personalidad segura y enérgica. Estos pantalones, con elásticos en la cintura, le brindaban comodidad y movilidad sin sacrificar el aspecto moderno y elegante.

Para completar su look, Lourdes optó por unas sandalias negras con correas delgadas, añadiendo un toque sofisticado y delicado a su apariencia. Con este conjunto único y arriesgado, Lourdes Sánchez demostró una vez más su destreza para combinar prendas de moda y crear un look llamativo y lleno de actitud.

