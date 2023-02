Desde su cuenta de Instagram, Barby Franco compartió una hermosa imagen junto a su beba Sarah, fruto de su amor con Fernando Burlando, desde la llegada de su hija la pareja se encuentra atravesando una bella etapa, la modelo comparte en redes su día a día y los momentos más especiales.

El domingo por la tarde, Barby publicó una postal con Sarah en un momento de pura conexión con su hija: ‘’Nuestro domingo’’, escribió en la foto, en donde se la aprecia acostada en un oso de peluche gigante, dando de amamantar a su primogénita de casi dos meses.

Barby Franco junto a su hija Sarah Burlando

En la imagen también se puede ver los detalles de la habitación de la pequeña: un árbol, dibujos de animales como osos, ardillas y pájaros, además un empapelado en verde, a juego con la temática de la naturaleza, las ventanas en tonalidades rosa junto a cortinas en color beige que fueron decorados por peluches de monitos y una alfombra en forma de hoja.

Barby Franco camufló un guiso para que Fernando Burlando se animara a probarlo por primera vez

No es secreto que Barby Franco se crió en la Villa 21-24 de Barracas y que allí vivió de forma carenciada parte de su infancia. La modelo, que ahora goza de lujos, no olvida su costado humilde, y es una parte de su vida que no quiere olvidar.

En una nota, Barby reveló el insólito mecanismo que usó para hacer que su pareja, Fernando Burlando, probara el guiso, uno de sus platos favoritos.

La modelo y flamante mamá de Sarah, reveló que cocinó el guiso y le dijo al abogado que se trataba de un wok de fideos.

Barby Franco y Fernando Burlando

"Se lo comió y mentira, se comió un alto guiso de cuando yo era chiquita", expresó Barby de forma muy jocosa, revelando este detalle de su intimidad con Burlando.

D.M