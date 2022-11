Bautista Vicuña le dedicó una tierna publicación a Benjamín Vicuña por su natalicio: "Feliz cumple papá"

El 29 de noviembre es una fecha muy especial para Benjamín Vicuña, ya que celebra un nuevo año de vida. El actor cumple hoy 44 años y como no podía ser de otra forma, su hijo mayor, Bautista Vicuña, le dedicó una publicación en las redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Bautista Vicuña homenajeó a su padre con una postal en la que se los ve a ambos posando desde la pileta. "Feliz cumple papá", escribió el adolescente junto a la imagen.

La respuesta de Benjamín Vicuña.

Como era de esperarse, Benjamín Vicuña se hizo eco del mensaje que le regaló su hijo públicamente, replicó el posteo y respondió: "Te amo". Evidentemente la relación padre e hijo es cada vez más cercana, sobre todo desde que Bautista dio sus primeros pasos como modelo junto a su papá.

Benjamín y Bautista Vicuña.

La publicación de Benjamín Vicuña en su día

Fiel a su estilo, el actor se explayó desde sus redes y junto a una hermosa imagen de cuando era niño, escribió: "Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar".

Como si eso fuera poco, Vicuña agregó: "Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'Tranquilo, todo va a estar bien'. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín".