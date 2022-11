Benjamín Vicuña mostró lo grande que está Magnolia, la hija que tiene con la China Suárez

Benjamín Vicuña tuvo junto a la China Suárez dos hijos: Magnolia y Amancio. La niña tiene ya 4 años, aunque los seguidores se sorprendieron al ver lo grande que está en una postal que publicó el actor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Benjamín Vicuña expresó: "Mi compañerita. Cómo se los explico? Nada, eso. La risa más linda del mundo. Magnolia". En la tierna imagen que publicó el actor, se la ve a la niña riendo sentada sobre las piernas de su papá.

Benjamín Vicuña y Magnolia.

Más allá de sorprenderse por cómo creció la niña, muchos seguidores destacaron el parecido que le ven con Blanca, la hija que el artista tuvo con Pampita. Otros expresaron que se parece a su papá y algunos mencionaron el parecido con su mamá, por lo que las opiniones fueron muy variadas.

Lo cierto es que Magnolia Vicuña ya cumplió sus primeros 4 años y que, al igual que sus hermanos, crece a pasos agigantados. Por su parte, Benjamín disfruta la mayor parte de momentos posibles con sus hijos, como lo hizo hace poco junto a Bautista, Benicio y Beltrán que desfilaron por primera vez con su papá.

La publicación de Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña fue nominado como Mejor Actor

Por su interpretación en "Terapia Alternativa" y "El Primero de Nosotros", Benjamín Vicuña fue nominado como Mejor Actor en los Premios Cóndor de Plata. "Siempre me sentí un afortunado en poder vivir de mi vocación. Mi trabajo no sólo me hizo conocer personas increíbles, lugares, sino que también aprender de la vida", expresó el artista.

Como si eso fuera poco, Vicuña también recibió la invitación de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión para ser Jurado en la 50 entrega de los Premios Emmy. "Estos pequeños gestos los recibo con mucha humildad y agradecimiento, porque realmente la actuación es la pasión de mi vida", agregó el actor.