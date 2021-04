Belén Francese embarazada: conocé a los famosos que serán los padrinos del bebé

Belén Francese dio a conocer las figuras que serán los padrinos de su bebé en camino. La actriz de 40 años confesó quiere cuatro personas para este cargo y pensó en Moria Casán, Marley, su hermana y su cuñado.

"Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro", expresó la modelo a Pronto.

Luego, la figura argentina continuó: "Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón. A Marley todavía no se lo dije pero a Moria sí y me dijo por mensajito que le encantaría. A Marley lo adoro porque es como se lo ve, es un ser de luz y re bueno".

"Es una de las personas que más quiero del medio. El fue siempre muy generoso conmigo, muy atento y le tengo un gran afecto. Igual que a Moria y a Nazarena Vélez. No quiero nombrar a unos sí y a otros no así no se ofenden pero soy de quedarme re buena onda con la gente con la que trabajé", sumó la celebridad.

Belén Francese reveló qué famosos fueron los primeros en enterarse de su embarazo

Belén Francese contó quiénes fueron las celebridades que se enteraron primero del embarazo. Se tratan nada más y nada menos que de Marley y Ángel de Brito, y según confesó, ambos mantuvieron el secreto.

"Angel de Brito y Marley y los dos guardaron el secreto. Ángel tiene muchas fuentes y no sé cómo hace pero se entera de todo primero. Y con Marley fuimos a comer pastas y se dio cuenta", reveló la actriz a Pronto.

Después, argumentó: "Yo no le mentí a ninguno de los dos pero les pedí que guardaran el secreto. Con Noelia Marzol es con la que más hablo del embarazo. Trabajamos juntas y una día ella me dijo: ´Vos sabés algo que yo también sé y que las dos estamos transitando´.

"Desde ahí compartimos con mucho humor lo que nos pasa con las panzas, vemos las similitudes y diferencias y hasta hicimos un vivo contando todo esto", finalizó Francese.

VF