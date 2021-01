Belén Francese reveló cuál es el sexo de su bebé

A dos semanas de haberse casado en Mendoza con Fabián Lencinas, Belén Francese anunció a los cuatro vientos el sexo de su primer bebé.

La actriz en una reciente entrevista confesó que está esperando un varón: "Siempre supe igual. Te juro, intuición del día uno. Intuí varón. ¡Estamos súper felices! Además, en las eco aún se esconde", contó en un mano a mano con Teleshow.

Belén Francese contó cómo superó sus problemas durante su embarazo de tres meses

Hace tan sólo una semana y poco más, exactamente el 28 de diciembre (el día de los inocentes) Belén Francese se casó con el hombre de su vida, Fabián Lencinas y ese mismo día anunció que estaba embarazada de tres meses. Ahora en los últimos días la actriz se mostró muy preocupada en Instagram al compartir con sus seguidores que a pesar de haber pasado los tres meses seguía teniendo nauseas y vómitos y que eso la tenía a mal traer y algo preocupada. Hoy CARAS Digital se comunicó con ella para ver como está y decía lo siguiente...

"Fue algo muy hermosos lo que se armo en Instagram, una comunidad de madres y de mujeres embarazadas que me empezaron a dar consejos para superar el mal momento que estaba pasando. Algunas me dieron recetas que jamás pensé que podía comer y tomar. Cosas que nunca imaginé algunas locas (risas) pero que fueron muy funcionales", comenzó contando algo tentada y por sobre todo agradecida a quienes la orientaron.

"Por suerte ya todos los males pasaron, de un día par otro pare de sentir nauseas y de vomitar, la verdad es que la pase mal hasta ese momento y estaba preocupada. No me sentía bien, pero ya es parte del pasado y creo que cada madre tiene su manual de como ir llevando su embarazo y aprende a reconocer los síntomas de donde vienen y por qué. Cada cuerpo es diferente y hay que adaptarse, no necesariamente todas pasamos por lo mismo", reflexionó "Belu" y contó que aún no pudo saber el sexo de su bebé.

"Es de esconderse mucho, se tapa con las piernas, con una mano, con un brazo ¡no quiere que sepamos que es¡ Ya hicimos varias ecografías y no se deja ver ni un poco. Nos elude. Por eso aún no tenemos ningún nombre definido. No sabemos si va a ser un varoncito o una nenita. Estamos muy ansiosos pero sabemos que en algún momento va a bajar la guardia y se va a mostrar", cerró feliz.