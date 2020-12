El álbum de boda de Belén Francese y Fabián Lencinas

Tras confirmarle a CARAS Digital que estaba embarazada de tres meses y medio, a tan sólo horas de casarse con Fabián Lencinas, Belén Francese y el empresario, finalmente dieron el sí ayer a las 19.30 horas en la bodega Jean Bousquet ubicada en la ciudad de Tupungato junto a 40 invitados.

Belén, radiante y espléndida lució un diseño de Claudia Arce, con encaje y transparencias y un barbijo que combinó a la perfección. El novio lució un traje del diseñador Daniel Casalnovo. El menú contó con una tabla de quesos y panes para la recepción. De entrada hubo empanadas de carne, pollo, camarón con queso azul, queso y jamón. El plato principal fue bondiola al horno con salsa agridulce, berenjenas gratinadas con queso y arroz con mariscos. Los postres fueron un crumble de manzana acompañado con helado y copa de helado artesanal.

"Estamos muy felices porque la pandemia no pudo con nosotros, logramos cumplir el sueño de casarnos y ahora vamos a formar nuestra propia familia. Estamos muy felices y, cuando todo esto pase, haremos algún que otro festejo para los que no pudimos invitar o no pudieron viajar. Es el comienzo de una nueva historia de amor y el renacimiento de un nuevo vinculo entre ambos", contó la flamante novia.

FOTOS: Marcelo Alvarez @alvarez_marcelo