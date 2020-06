Belén Ludueña, la novia de Jorge Macri, impactó con una foto sexy en cuarentena

Belén Ludueña sorprendió a sus seguidores y compartió una foto de su entrenamiento en cuarentena. La novia de Jorge Macri difundió algunos tips para sobrellevar al aislamiento y sorprendió con su impecable figura.

"Y no voy a mentir con que estuve a full, pero algo...alguito hice! Lo que más me motiva es correr pero en PBA aún no está permitido. Mientras tanto, moverse, aunque sea un poco hace bien a la cabeza! La foto fue antes, para no ser un escracho", expresó la periodista de A24 en su cuenta de Instagram donde tiene más de 70 mil seguidores.

La conductora y periodista también comparte a diario recetas caseras que tienen al intendente de Vicente López como chef principal cuya especialidad es la comida italiana.

Belén comenzó su carrera en La Lupa con Paulino Rodrigues en Canal 26. También trabajó en radio Continental con él en “Antes que Mañana” y después vino A24 con Eduardo Feinmann y todo su equipo de la mano de Marcela Tauro que vio algo en mí. Actualmente, la marplatense conduce Buenos Días América en Amércia TV y Junta Médica por A24.

En una entrevista exclusiva con CARAS, la diosa contó cómo comenzó su historia de amor con el primo de Mauricio Macri, hace ya dos años. "Lo conocí en el programa La Lupa cuando fue como invitado, en 2017. Me acuerdo exctamente la fecha: 8 de septiembre de 2017. Me acuerdo de este detalle porque no me sacaba fotos con nadie en el programa pero él me generó tal empatía que nos sacamos una. Todavía hoy la tengo publicada. De entrada sentía que tenía algo distinto", dijo.

"Es un excelente padre e hijo, muy buena pareja, tiene una humildad y sencillez que si no las tendría no me podría haber enamorado de él. Tiene experiencia y lo amo con el cuerpo, el alma y el corazón, tiene grandes valores. Lo admiro por su sentido de responsabilidad, valoro mucho sus consejos y trato de acompañarlo también en sus decisiones", agregó María Belén Ludueña en aquel entonces.