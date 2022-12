Bella Hadid es una de las supermodelos más icónicas dentro de la moda. La joven de 26 años todo lo que usa lo vuelve tendencia. Anteriormente, Bella fue una de las mejores vestidas del 2022 y también había ganado como modelo del año en el Fashions Awards de Londres.

Si bien Hadid no participó en muchas pasarelas este año, apenas en 20, formó parte de muchos momentos virales en torno a la moda. Lo que la coronó fue el vestido creado con aerosol en la propia pasarela de la marca francesa Copertini en la Semana de la Moda de París. Nadie superó las cifras de ventas, visualización e interacciones de Bella, es esto lo que la llevó a ganar el premio a Modelo del Año de la web Models.com.

Todo lo que luce o lo promociona se vuelve viral y enseguida se vuelve una tendencia. Por medio de sus redes sociales, Bella agradeció el premio que ahora la sienta en la mesa con modelos como Naomi Capbell o Adut Akech. Se mostró muy emocionada y agradecida de sus compañeros, subió un post a Instagram con una descripción de agradecimiento y una serie de fotos.

"Ser votada por mis compañeros y los lectores es simplemente una lección de humildad. Esas son las únicas palabras que se me ocurren. He observado a todas estas personas que fueron nominadas y he visto lo duro que han trabajado. Trabajar para vivir, alimentar a sus familias, pagar el alquiler, viajar por trabajo, ser lo mejor que puedan ser en nuestro campo y más allá...", agradeció la modelo.

"Me siento afortunada de haber podido trabajar junto a ellos y ser testigo de puro talento, belleza y espiritualidad, intelecto, ideas, personalidades, éticas de trabajo, pero sobre todo: corazón. Nos hemos convertido en el combustible de los demás para trabajar duro, ser cariñosos y permanecer juntos. Los amo a todos y cada uno de ustedes y todos nos merecemos esto, no es realmente una competencia ❤️", dijo la hermana de Gigi, que además compartía terna con su hermana y con dos de sus mejores amigas.