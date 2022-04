Belu Lucius dio a entender que se lanzará como cantante: "Se vienen cosas"

Belu Lucius publicó esta tarde una serie de Historias en su Instagram que darían a entender que se dedicará a la música.

Primero mostró que ingresaba a un estudio de grabación donde había varios instrumentos y un micrófono. Luego, en una foto dentro del estudio escribió: "No hace el que no quiere". En el segundo video que subió Belu Lucius, sin sonido, se la veía a ella cantando y bailando: "¿Se la esperaban?", preguntó por escrito. Por último, horas más tarde y ya con otro outfit, la hermana de Emily Lucius dijo: "No me pregunten porque no puedo contar nada. Ni la letra, ni el videoclip, nada".

El inesperado diagnóstico médico que enfrenta Belu Lucius

Semanas atrás, Belu Lucius subió una serie de imágenes a sus Historias de Instagram, donde contó en tiempo real cada novedad que fue teniendo sobre los estudios que se estaba realizando en un Centro Médico.

"Resonancia Time", escribió primero la influencer, junto a una foto suya con gesto de espera. Una hora después, Belu Lucius, contó: "en la reso saltó un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal".

Belu Lucius en el estudio de grabación.

Finalmente, la ex participante de MasterChef Celebrity señaló: "Tranqui. Un quiste de 3cm en el ovario derecho que puede reabsorberse solo". Hasta ahí, parecía que Belu Lucius a pesar de haber recibido un diagnóstico inesperado, se lo había tomado con bastante tranquilidad. Sin embargo, al otro día, la hermana de Emily Lucius subió un nuevo post que decía: "Amanecí con caspa por el estrés".