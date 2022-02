Benjamín Alfonso confirmó que está de novio: conocé a la joven que robó su corazón

Benjamín Alfonso confirmó su nuevo noviazgo. El actor está en pareja con Linda Morselli, quien fuera novia del campeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso.

A través de sus redes sociales, el galán realizó una publicación en donde aparece en románticas postales junto a la modelo italiana, quien estuvo en pareja con el piloto español por seis años.



"San Valentín es todos los días…", escribió Benjamín en su posteo en Instagram en donde se lo vio de viaje por París y otros parajes junto a la joven.



Actualmente, Alfonso está en Buenos Aires, pero estuvo encaran distintos proyectos actorales en el exterior, donde justamente conoció a Linda. “Estuve haciendo un seminario actoral en España. Me encantaría seguir abriendo distintas fronteras. Tal vez en Italia, que me es muy familiar por mis raíces, o Estados Unidos, donde ya estuve haciendo un par de castings. Aunque también debería poner un poco de orden en mi vida, ¡porque tengo mis cosas dispersas por todos lados!", relató.



Quién es Linda Morselli, la novia de Benjamín Alfonso

Linda Morselli es una presentadora televisiva y modelo italiana quien es amante de los deportes, disfruta de las actividades físicas, como el snowboard, el esquí y el yoga. En 2016 comenzó su vínculo con el corredor de Fórmula 1, sin embargo, decidió romper esta relación. En su recorrida por distintos países en donde estuvo vacacionando y trabajando, la joven conoció a Benjamín Alfonso y ambos comenzaron un intenso romance.

"Me escapé de Italia a Sudamérica por un tiempo. Me fui sin saber exactamente qué esperar. Alejándome de todo y de todos, me di cuenta de que necesitaba perderme para encontrarme. Todo fue increíblemente mágico. Dejé fluir las cosas, seguí mi instinto y mis ganas de descubrir", dijo sobre su presente.