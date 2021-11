Benjamín Vicuña, alejado de su nueva novia: cuáles son los motivos de la separación

La historia de amor entre Benjamín Vicuña y Romina Pigretti duró poco y, según trascendió, el actor decidió alejarse de la empresaria.

A pesar de que la relación no estaba consolidada, las diferentes versiones aseguraban que el flechazo del ex de la China Suárez con la morocha había sido inmediato. Sin embargo, la creciente exposición del affaire no le habría gustado nada a Vicuña.

Tal como contó Yanina Latorre en LAM, el actor chileno sospecha que Pigretti habría aprovechado esta exposición y filtró información para su beneficio.

Antes, en LAM Pía Shaw reveló la palabra de Benjamín a su entorno más cercano. “Me sorprende que haya salido esta información. Sí, es cierto que fuimos a lugares públicos, fueron solo tres salidas, dos almuerzos en el mismo restaurante y una cena”, añadió la periodista. “En el entorno de ella dicen que son novios”, acotó Yanina.

Qué dijo la China Suárez sobre el noviazgo de Benjamín Vicuña

Mientras el escándalo con Wanda Nara sigue sumando polémicas, la China Suárez también tuvo tiempo para opinar sobre la nueva relación de Benjamín Vicuña.

“Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere”, habría dicho la actriz de 29 años al enterarse del amorío. Sin embargo, desde Paparazzi aseguraron que no fue tan serena al expresarse sobre este vínculo.

"Que se vaya a cagar, así no me jode más a mí”, habrían sido las palabras que usó la China Suárez tras enterarse del nuevo romance de Benjamín Vicuña.

¡Fuerte!