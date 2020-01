Benjamín Vicuña compartió un emotivo mensaje para Blanquita con una foto inédita

Benjamín Vicuña compartió una tierna postal con su hija Blanquita. Como cada 8, el galán chileno recuerda a su niña, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

"Duerme tranquila, mi niña", escribió el actor chileno junto a una postal inédita en la que se va a la pequeña durmiendo a su lado, mientras él descansa en el sillón. La publicación se convirtió rápidamente en furor viral y logró más de 200 mil likes.

Meses atrás, el morocho confesó que recibió fotos inéditas de Blanca. “Blanca está muy presente, todo el tiempo. El duelo va pasando por diferentes formas y el amor no se acaba. Hoy de verdad que con mis hijos, lo que trato es de naturalizar su presencia, correrme del costado dramático y nostálgico”, afirmó Benjamín en "Basta de todo", por radio Metro.

“Me empiezan a aparecer tesoros. Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’. Todo esto por Instagram. Y claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”, reveló.